La vittoria dell'olandese tiene aperta almeno una variabile sul Mondiale targato Hamilton. In Ferrari si lavora per riuscire a mettere in pista, forse già dal Belgio, una versione B della SF1000 con l'obiettivo di salvare la faccia almeno nelle tre gare italiane dopo l'estate.

C'è voluta la giornata perfetta di Max Verstappen per mettere quanto meno un bastone tra le ruote alla scintillante cavalcata di Lewis Hamilton e tenere attaccato al respiratore un Mondiale nato asfittico. Una variabile se non altro meno prevedibile rispetto alla variabile Bottas, già sciolta come la neve sotto il sole. La Red Bull è ad una vita dalla Mercedes soprattutto in qualifica, ma caldo e gomme potrebbero regalare qualche altra giornata come quella del Gp del 70° anniversario, di cui Mad Max è sempre pronto ad approfittare con consumata classe. Non basterà a cambiare il corso di una stagione, o forse due, dal destino segnato, ma forse basterà a farci vedere qualche duello ravvicinato tra Lewis Hamilton e i giovani rampanti che scalpitano alle sue spalle.

Max e Charles pronti

Paradossalmente la concorrenza e la sfida invocata da Hamilton e agognata da Liberty Media è nello spessore dei giovani ma ormai affermati piloti che sgomitano per il trono di Re Lewis. Verstappen e Leclerc sono pronti, e si sa. Soprattutto Max, che con tre stagioni in più di Charles in F1 è oramai davvero al top. A parità di Macchina Hamilton avrebbe il suo bel lavoro per tenerli dietro. Più Ricciardo, Norris, Sainz e il rientrante Alonso in seconda linea. Ma la Mercedes resta di un altro pianeta, e la lunga traversata di un anno e mezzo verso la nuova Formula 1, ammesso che cambino poi le gerarchie tecniche, lascia solo l'inconsistente Bottas a poter guastare la festa a Lewis.

Max Verstappen (Red Bull) - GP of 70th anniversary 2020 Credit Foto Getty Images

Spagna inedita

La prossima settimana si va a Barcellona, dove solitamente si mettono in pista i primi consistenti sviluppi al rientro i Europa mentre in questo calendario super compresso si corre dopo il doppio impegno in terra britannica. Mescole e pressioni permettendo, potrebbe essere una buona controprova sulle gomme, soprattutto se farà caldo. Le inedite condizioni della seconda gara inglese dimostrano come il fattore gomme possa clamorosamente spostare anche equilibri consolidati, e c'è da scommettere che la questione possa spostarsi subito sui tanti fronti politici aperti. Pista amica di Verstappen, in Red Bull fiutano l'occasione.

Valtteri Bottas, Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) - GP of 70th anniversary 2020 Credit Foto Getty Images

Ferrari guarda avanti

Scelta una riorganizzazione tecnica soft ed una prospettiva sul 2022, in Ferrari si lavora parallelamente per salvare ciò che è possibile di queste lunghissime, seppur accorciate, due stagioni. La versione B della SF1000 di cui si era vociferato già per l'Ungheria, potrebbe vedere la luce a Spa, visto che l'obiettivo è quello di migliorare quanto più possibile in vista delle tre gare italiane, con relative celebrazioni. Una macchina ripensata nel concetto per fare un passo indietro e cercare di ritrovare velocità da un concetto aerodinamico che prevedeva ben altra potenza motoristica. Una brutta copia della SF0, se vogliamo. Ma il tempo dirà.

Sebastian Vettel in Silverstone 2020 - Ferrari Credit Foto Getty Images

Problema Vettel

Detto che a Maranello c'è ormai, come l'elefante nella stanza, un grosso problema Vettel. Già con un piede e mezzo fuori dalla Scuderia e con un bilancio in forte saldo negativo per i punti che interessano sul fronte Costruttori. Chiudere la questione mediaticamente male prima del via della stagione è stato un errore, ora però un eventuale divorzio anticipato non si vede quale sbocco potrebbe avere. Ma se Seb non ritrova stimoli e feeling con la macchina, il confronto rischia di diventare pesante.

Vettel Credit Foto Eurosport

Caso Racing Point e guerra sul Patto

Sul caso Racing Point, gestito come al solito male dalla FIA, si aprono in realtà nuovi scenari, che guardano all'intero progetto della macchina. Dietro la battaglia sul team di Mr. Stroll c'è la guerra di posizione sul nuovo Patto della Concordia. Lo stop di Binotto alla sua scalata ai vertici Formula 1 e le ventilate decurtazioni al team Mercedes sembrano aver smosso l'impeto di Toto Wolff. Che sembra quasi voler mettere alle corde il Circus fra dominio tecnico e torsioni e forzature come quella sulla Racing Point. E un diniego per ora a firmare il Patto che Ferrari si dice certa di firmare prima di metà agosto. Il fronte è spaccato, ma questa volta Wolff è in minoranza. Le scintille vere oggi in F1 si consumano sotto i tendoni.

