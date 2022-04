Può tirare un bel sospiro di sollievo il monegasco, che era sotto investigazione per aver rallentato troppo nel Q1, ascoltato dagli stewards: il monegasco non è stato sanzionato e scatterà regolarmente dalla prima posizione in griglia nel GP di domenica sul tracciato cittadino di Albert Park a Melbourne.

