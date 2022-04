il crono pazzesco fatto registrare da Leclerc che ha riportato la Rossa di Maranello in pole in Australia dopo 15 anni . L’ultimo a riuscirci, nel lontano 2007, fu Kimi Raikkonen che partendo dalla prima posizione in griglia riuscì anche a vincere quel GP e a fine anno addirittura a laurearsi campione del mondo. Discorsi un po’ prematuri visti gli equilibri in campo, quel che è certo è che Leclerc ha fatto un giro capolavoro che merita di essere visto e rivisto.