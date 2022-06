partirà dalla prima fila alle spalle del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), semplicemente perfetto nell’ultimo tentativo. Il #11 del gruppo ha strappato la seconda piazza all’olandese Max Verstappen, più lento del rivale che nell’ultimo settore ha saputo fare la differenza. Sergio Perez commenta la propria prestazione al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan , ottava tappa del Mondiale F1 2022. Il messicano(Ferrari), semplicemente perfetto nell’ultimo tentativo. Il #11 del gruppo ha strappato la seconda piazza all’olandese Max Verstappen, più lento del rivale che nell’ultimo settore ha saputo fare la differenza. Le due Red Bull minacciano la Rossa , sulla carta inferiore in questo speciale tracciato.

Perez: "Non è stata la qualifica ideale"

Il 32enne nativo di Guadalajara ha rilasciato ai microfoni della massima formula le sue impressioni dopo esser sceso dall’abitacolo: “Quando arrivi alla Q3 devi dare tutto. Abbiamo sfiorato spesso il muro, ma non è stata una qualifica ideale. Ci è mancata un po’ di potenza nel motore”. Il messicano ha concluso la propria considerazione al britannico Jonny Herbert rilasciando: “Charles ha fatto un giro finale davvero speciale. Domani la gara sarà lunga, dobbiamo semplicemente lottare, in qualsiasi momento si può sbagliare in una pista come questa”.

Verstappen: "Manca qualcosa nel giro secco, ma sul passo gara ci siamo"

L’olandese Campione del Mondo in carica, nel commentare a caldo la sua prestazione in qualifica, non è apparso particolarmente soddisfatto del terzo tempo registrato nel Q3: “L’inizio del giro è stato positivo, poi ho perso qualcosa a causa di piccoli errori; nulla di grave, ma faticavo a trovare il giusto bilanciamento tra anteriore e posteriore. Non è la posizione che volevo, ma per il team la seconda e la terza posizione in griglia sono una buona base per domani“.

Nelle qualifiche, Leclerc sembra avere qualcosa in più rispetto alla Red Bull, ma tutto si deciderà con la gara: “Difficile predire il passo, vedremo domani se potremo competere con le Ferrari; credo che nel complesso ci manchi qualcosa nel giro secco, ma in gara va bene, speriamo accada lo stesso domani“.

