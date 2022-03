Non basterà un gran premio per capire che mondiale di Formula 1 vivremo quest’anno . L’impressione è che il risultato della gara in Bahrain regalerà felicità effimera, destinata a durare lo spazio dello spruzzo di bollicine italiane da una magnum.ed esser certi che il nuovo regolamento aerodinamico ha raggiunto l’obbiettivo che si era prefisso, ossia un mondiale aperto, combattuto in pista e non davanti ai commissari, piloti in grado di tentare sorpassi veri e non solo propiziati dal Drs. Non dobbiamo però aspettarci rivoluzioni.. Al massimo Alpha Tauri e McLaren avranno qualche chance per provare a vincere una gara.