Neanche il tempo di lasciare l'Azerbaijan che subito il circus della Formula 1 deve tornare in pista e lo fa da uno dei circuiti più belli e iconici del calendario, quello di Montreal. Finalmente il Gran Premio del Canada torna in calendario dopo ben due anni di assenza dovuti alla pandemia. Ora finalmente la pista dedicata a Gilles Villeneuve può tornare ad essere teatro di un GP e arriva in un momento assolutamente favorevole alla Red Bull. Dopo Monaco, Barcellona e Baku, le lattine austriache sembrano a dir poco imbattibili, forti di due piloti che stanno attraversando un momento di forma eccelso e di una vettura che, dopo un inizio anno turbolento, sembra aver risolto i suoi problemi. Affidabilità che invece è diventato il tallone d'Achille della Ferrari , che in Azerbaijan è stata costretta al doppio ritiro per problemi tecnici, cosa che non avveniva da 13 anni. Ora per le Rosse arriva già una tappa chiave: bisogna tornare a fare punti e tanti se si vuole rimanere in lotta per il titolo. Verstappen e la Red Bull viaggiano ad ali spiegate, l'obiettivo per Leclerc deve essere uno solo: stargli davanti. Orari serali, differita su TV8.