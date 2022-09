Per la quarta gara consecutiva la Ferrari chiude un weekend di gare alle spalle della Red Bull e di un Max Verstappen straripante e sempre più dominatore incontrastato del mondiale piloti. L’olandese anche a Zandvoort, non delude la folta marea di tifosi orange assiepati sulle tribune, andandosi a prendere la 30ª vittoria della carriera, la 10ª di una stagione che si avvia a concludersi con il bis di titoli mondiali. Già perché i punti di vantaggio su Leclerc e la Rossa ora sono 109 e all’orizzonte non sembrano esserci avversari in grado di intralciare questo connubbio semplicemente fenomenale come confessa anche nel post gara il team principal, che non nasconde l’insoddisfazione dopo un weekend in cui era lecito attendersi più che un 3° e un 8° posto.