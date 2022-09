stop di Max Verstappen. Il padrone di casa per eccellenza, infatti, dopo poco più di 10 minuti della FP1 è Una eventuale nuova sostituzione farebbe incappare Max Verstappen in una penalizzazione nella griglia di partenza e, trattandosi della sua gara di casa, sarebbe davvero una beffa che si risparmierebbe volentieri. Uno degli aspetti più importanti di questa prima parte del weekend del Gran Premio d’Olanda , quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, è stato ovviamente lo. Il padrone di casa per eccellenza, infatti, dopo poco più di 10 minuti della FP1 è rimasto appiedato dalla sua RB18 per un problema al cambio. Un campanello d’allarme notevole per il campione del mondo in carica, nonostante fossimo solamente al venerdì.e, trattandosi della sua gara di casa, sarebbe davvero una beffa che si risparmierebbe volentieri.

Il team principal Red Bull: "Abbiamo rotto i sigilli, ma siamo tranquilli"

Pochi minuti prima del via della terza sessione di prove libere, il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport: “Nel corso della notte abbiamo rotto i sigilli degli interventi ai box per effettuare verifiche sul cambio. Siamo tranquilli, oggi sicuramente le cose andranno meglio. Dopo un venerdì complicato siamo convinti che oggi il nostro potenziale uscirà completamente, altrimenti sarà troppo tardi. La FP3 sarà di grande importanza, il meteo è buono per cui confidiamo di mettere in scena un lavoro accurato”.

Sembrano scongiurati, quindi, i rischi di eventuali sostituzioni a livello di trasmissione per il team di Milton Keynes sulla vettura con il numero 1. Max Verstappen affila le armi in vista della gara di casa (davanti a una marea oranje sempre più calorosa), con la chiarissima intenzione di fare il bis dopo il successo ottenuto nel 2021, al rientro di Zandvoort nel calendario del Mondiale di F1.

