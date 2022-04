A Imola la sessione di prove libere del sabato mattina, ultima occasione per affinare gli assetti in vista della Sprint Race del pomeriggio odierno e del Gran Premio di domani, si è svolta su pista asciutta. Situazione provvidenziale per team e piloti, allo scopo di girare anche in condizioni standard. Il meteo rimane un’incognita, ma quantomeno non ci si troverà a dover improvvisare alcunché. Difatti se nelle free practice di venerdì si è assaggiato il bagnato, ora si è potuto testare il tracciato anche con le slick.

Il sole fa bene alla Mercedes ma la Ferrari c'è

Nella prima fase del turno le Red Bull hanno fatto la voce grossa. Max Verstappen e Sergio Perez hanno girato a lungo con mescola morbida facendo segnare i tempi migliori. Rivitalizzata la Mercedes, poiché George Russell e Lewis Hamilton si sono rivelati allo stesso livello degli alfieri del Drink Team. Anzi, per la verità il più giovane dei due britannici ha voluto spingere, ponendosi anche in testa alla classifica.

Strategia diversa per la Ferrari, che ha optato per una simulazione in ottica gara. Charles Leclerc ha macinato chilometri con le medie, mentre Carlos Sainz ha fatto altrettanto con le soft, invertendosi poi i ruoli nella seconda mezz’ora. Il monegasco, nell’unico giro lanciato portato davvero a termine, ha fatto segnare il terzo crono.

L’impressione, comunque, è che a parte le Mercedes, gli altri top team non abbiano cercato la prestazione. Da rimarcare come Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas non abbiano percorso neppure un giro, fermati da problemi tecnici. Anche Lando Norris è rimasto pochissimo in pista.

FP2 - La classifica dei tempi

1 George RUSSELL Mercedes 1:19.457

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.081

3 Charles LECLERC Ferrari +0.283

4 Lewis HAMILTON Mercedes +0.535

5 Fernando ALONSO Alpine +0.717

6 Carlos SAINZ Ferrari +0.801

7 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.914

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri +0.924

9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.041 3

10 Alexander ALBON Williams +1.134

11 Pierre GASLY AlphaTauri +1.141

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.283

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +1.520

14 Lance STROLL Aston Martin +1.692

15 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.698

16 Esteban OCON Alpine +1.722

17 Nicholas LATIFI Williams +1.806

18 Lando NORRIS McLaren +4.364

19 Daniel RICCIARDO McLaren

20 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo

