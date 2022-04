Il modo peggiore per festeggiare il rinnovo del contratto con Ferrari fino al 2024 . Dopo il ritiro di 15 giorni fa a Melbourne nel GP d’Australia, la gara di Carlos Sainz ad Imola (qui la DIRETTA SCRITTA ) finisce prima di cominciare per una collisione con Ricciardo dopo appena due curve. Un ritiro pesantissimo per lo spagnolo che nella Sprint Race , aveva dato spettacolo rimontando 6 posizioni e risalendo fino alla quarta posizione in griglia, ma che in gara è stato vittima di un incidente con la McLaren di Daniel Ricciardo che lo ha costretto ad impantanarsi nella ghiaia e a lasciare subito l’abitacolo della sua F1-75.

Contatto al Tamburello: "Ricciardo mi ha colpito"

Scattato dalla seconda fila, Sainz al Tamburello cerca di farsi largo fra la McLaren di Ricciardo e l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas, la monoposta del ferrarista viene centrata da quella dell’australiano e finisce in testacoda terminando la sua corsa nella ghiaia. Impossibile per l’iberico ripartire. Grande scoramento per Carlos che prima di smontare dalla macchina nel team radio con la squadra spiega così la dinamica dell’incidente: “Ricciardo mi ha colpito”.

