Con un perfetto lavoro di squadra insieme al compagno Carlos Sainz, Charles Leclerc su Ferrari conquista la pole position del Gp di Francia al Paul Ricard, 12esima prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Lo spagnolo, che partirà dal 19° posto in griglia per la sostituzione della power unit, ha offerto la sua scia nel breve rettilineo del Mistral al monegasco nella decisiva Q3, e Charles ha potuto rifilare tre decimi a Max Verstappen, che lo affiancherà domani in prima fila. In seconda fila l'altra Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di Lewis Hamilton, poi Lando Norris su McLaren. Per Leclerc sarà fondamentale mantenere la leadership in partenza, su un circuito che offre poche opportunità di sorpasso. Sainz è ovviamente chiamato ad una lunga rimonta, forte di tempi sul livello di quelli del compagno sia nelle libere che in qualifica.

GRIGLIA DI PARTENZA

Ad

GP Francia Carlos Sainz partirà ultimo, sostituita la power unit 2 ORE FA

Charles Leclerc Ferrari 1:30:872 Max Verstappen Red Bull +0:304 Sergio Perez Red Bull +0:463 Lewis Hamilton Mercedes +0:893 Lando Norris McLaren +1:160 George Russell Mercedes +1:259 Fernando Alonso Alpine +1:680 Yuki Tsunoda Alpha Tauri +1:908 Carlos Sainz Ferrari Penalità: 19° Kevin Magnussen Haas Penalità: 20°

GP Francia Rivivi il LIVE-Blogging delle qualifiche: Leclerc in pole grazie a Sainz 3 ORE FA