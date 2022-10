Un fiume in piena. Mattia Binotto, team principal della Ferrari, fatica a tenere a freno il malcontento per l'epilogo del GP del Giappone e per una penalità comminata in tempi rapidissimi a Leclerc che spalanca a Verstappen le porte del 2° titolo mondiale. “Facciamo i complimenti a Max, ha guidato in maniera eccellente tutta la stagione. Sulla Fia e la penalità a Leclerc ho poco da commentare, è una situazione ridicola e inaccettabile. La settimana scorsa hanno impiegato tanto tempo, oggi subito in una situazione che secondo me conta poco. Hanno deciso senza sentire i piloti".

Seguono aggiornamenti!

