Carlos Sainz. Il pilota spagnolo della Ferrari, che scattava E’ durato pochissime curve il GP del Giappone di. Il pilota spagnolo della Ferrari, che scattava dalla terza casella in griglia , è stato uno dei piloti che ha pagato maggiormente dazio nelle estreme condizioni di bagnato di Suzuka, perdendo nel corso del primo giro il controllo della sua SF-75, intraversandosi sull’erba bagnata e finendosi per schiantare contro il muro laterale, in una posizione decisamente pericolosa.

Per fortuna nonostante la pessima visibilità le vetture che lo precedevano sono riuscite ad evitare l’impatto e Carlos Sainz è riuscito ad uscire col morale a terra dall’abitacolo e tornare con la coda tra le gambe ai box. Sainz non è stato l’unico pilota a perdere il controllo della propria monoposto prima della decisione dei commissari di esporre la bandiera rossa e dichirare sospesa la gara. Anche Alex Albon è stato costretto al ritiro mentre Sebastian Vettel, Pierre Gasly e Guanyu Zhou si sono intraversati ma sono riusciti in qualche modo a ripartire e riportare le proprie monoposto in corsia box in attesa di una ripartenza in condizioni che restano proibitive.

Ad

GP Giappone Binotto: "Sentenza Budget Cap? Sono pessimista. Non credo che..." 21 ORE FA

Senna vs Prost, numeri e curiosità: il GP del Giappone in 2'

GP Giappone Binotto: "Sentenza Budget Cap? Sono pessimista. Non credo che..." 21 ORE FA