Max Verstappen a Suzuka? L’olandese parte dalla pole position nel GP del Giappone e con una vittoria più il punto addizionale del giro veloce si intascherebbe matematicamente il Mondiale piloti con quattro prove d’anticipo (La Red Bull parte favorita sull’iconico tracciato del Sol Levante per proseguire un filotto di vittorie da record nella storia del team. La Ferrari ci ha provato in tutti i modi Sarà giornata trionfale pera Suzuka? L’olandese parte dalla pole position nel GP del Giappone e con una vittoria più il punto addizionale del giro veloce si intascherebbe matematicamente il Mondiale piloti con quattro prove d’anticipo ( qui tutte le combinazioni per diventare campione del mondo), secondo titolo della carriera dopo quello dello scorso anno al rush finale, sul quale di recente sono state gettate ombre per la presunta violazione del budget cap da parte della scuderia di Milton Keynes.sull’iconico tracciato del Sol Levante per proseguire un filotto di vittorie da record nella storia del team. Laci ha provato in tutti i modi in qualifica , andando vicinissima alla pole con Leclerc (2° per un solo centesimo) e Sainz (3°, staccato di 57 millesimi), e ora in gara dovrà superarsi per tornare alla vittoria a quasi tre mesi di distanza. Il monegasco le proverà tutte per rimandare la festa del rivale al Gran Premio successivo. Le previsioni meteo non escludono pioggia nel corso dei 53 giri attorno al caratteristico circuito a forma di “otto”, con probabili stravolgimenti e colpi di scena.

Il Gran Premio del Giappone scatta alle ore 7:00 italiane, di seguito la DIRETTA SCRITTA della corsa con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Il live-blogging del GP Giappone

6.39 - La gara sul bagnato stravolge i piani dei vari team, che non si sarebbero mai aspettati la pioggia. Occhio alle Mercedes, molto veloci al venerdì sotto l'acqua e in difficoltà nelle qualifiche sull'asciutto, così come attenzione a Fernando Alonso, specialista sul bagnato e già plurivincitore su questo tracciato.

6.34 - Gasly che proprio nella giornata di sabato ha ufficializzato il - Gasly che proprio nella giornata di sabato ha ufficializzato il passaggio ad Alpine a partire dal 2023. La scuderia faentina sostituirà il 26enne francese con Nyck de Vries, il pilota che ha debuttato a Monza sostituendo Albon a bordo della Williams e andando subito a punti.

6.31 - Piccola modifica sullo schieramento di partenza rispetto alle qualifiche: Pierre Gasly scatta dalla pit lane per alcune modifiche apportate sulla sua Alpha Tauri in situazione di parco chiuso.

6.28 - Le previsioni meteo a Suzuka: è supponibile che si partirà sotto la pioggia.

6.24 - Torniamo in pista: pit lane aperta e piloti che escono dai box per schierarsi in griglia di partenza. Continua a piovigginare, pertanto sono tutti fuori con gomme intermedie o full wet. È ufficiale: sarà gara sul bagnato!

6.21 - L'ultimo campione del mondo a Suzuka fu Sebastian Vettel proprio al volante di una Red Bull e accadde esattamente 11 anni fa, all'alba italiana del 9 ottobre 2011. Ci sono molte altre possibili analogie tra il titolo conquistato dal tedesco - oggi alla sua quintultima gara della carriera - e il probabile trionfo dell'olandese. Per entrambi sarebbe ad esempio il secondo consecutivo, sempre vinto con quattro prove da disputare ancora.

6.16 - Molte volte in passato Suzuka ha assegnato il Mondiale piloti: se Verstappen dovesse trionfare oggi, potrebbe essere la 12ª occasione nella storia della Formula 1 che il titolo si decide sul famoso tracciato nipponico.

6.10 - Gli occhi sono tutti puntati su Verstappen: oggi il 25enne olandese può conquistare matematicamente il suo secondo Mondiale piloti in carriera, con ben quattro Gran Premi d'anticipo. A "Super Max", che scatta dalla pole position, "basterebbe" vincere con tanto di giro veloce, indipendentemente dai risultati di Leclerc e Perez. In alternativa, dovrà realizzare otto punti in più del monegasco della Ferrari e sei in più del compagno di squadra alla Red Bull.

LA CLASSIFICA PILOTI PRIMA DEL GP GIAPPONE:

1. M. VERSTAPPEN (RED BULL) - 341

2. C. LECLERC (FERRARI) - 237

3. S. PEREZ (RED BULL) - 235

6.00 - Amiche ed amici di Eurosport, benvenuti alla DIRETTA SCRITTA del GP del Giappone, 18° e quintultimo round del Mondiale di Formula 1. Tra un'ora scatterà la gara e c'è subito un'informazione importante da darvi: IN QUESTO MOMENTO HA COMINCIATO A PIOVERE A SUZUKA!

La griglia di partenza del GP Giappone

1° VERSTAPPEN (RED BULL)

2° LECLERC (FERRARI)

3° SAINZ (FERRARI)

4° PEREZ (RED BULL)

5° OCON (ALPINE)

6° HAMILTON (MERCEDES)

7° ALONSO (ALPINE)

8° RUSSELL (MERCEDES)

9° VETTEL (ASTON MARTIN)

10° NORRIS (MCLAREN)

11° RICCIARDO (MCLAREN)

12° BOTTAS (ALFA ROMEO)

13° TSUNODA (ALPHA TAURI)

14° ZHOU (ALFA ROMEO)

15° SCHUMACHER (HAAS)

16° ALBON (WILLIAMS)

17° MAGNUSSEN (HAAS)

18° STROLL (ASTON MARTIN)

19° LATIFI (WILLIAMS)*

PIT LANE: GASLY (ALPHA TAURI)

*penalizzato di 5 posizioni per incidente con Zhou al GP di Singapore

C'è grande fermento tra i team del Circus in merito al caso scoppiato nel weekend del GP Singapore riguardante il presunto sforamento del tetto massimo di spese da parte della Red Bull (oltre all'Aston Martin) nella passata stagione, tant'è che dentro e fuori dal paddock quasi non si parla d'altro. Secondo le indiscrezioni lanciate da molti media, la scuderia del campione del mondo in carica Verstappen avrebbe infranto la regola superando il limite di oltre 10 milioni. La FIA avrebbe dovuto esporsi in mezzo tra l'appuntamento in Singapore e il GP del Giappone, ma ha deciso di rimandare il verdetto sulle analisi all'indomani della gara di Suzuka.

