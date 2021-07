Giungono novità dalle stanze degli Stewards a Silverstone (Gran Bretagna): il britannico della Williams George Russell, che si era classificato in nona posizione nella Sprint Race sul circuito britannico (tappa del Mondiale 2021 di F1), ha ricevuto una penalità per guida non conforme al regolamento.

Russell è stato penalizzato con tre posizioni in griglia (1 punto sulla patente) e scatterà 12° per aver colpito lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz in curva-6: il britannico, bloccando l'anteriore sinistra, ha perso la direzionalità della propria monoposto finendo per impattare l'iberico che per sua fortuna non ha riportato danni e ha potuto concludere la prova in undicesima posizione. Nel format che ha fatto il suo esordio quest'oggi e aveva lo scopo di definire la griglia di partenza del GP di domani,

Una sanzione che ovviamente cambia la graduatoria conclusiva della corsa sprint e a giovarne saranno il francese Esteban Ocon (Alpine) 9°, Carlos Sainz 10° e Pierre Gasly (AlphaTauri) 11°.

