Un testacoda all'uscita dalla curva 7 e un impatto contro le barriere, non particolarmente violento ma sufficiente per danneggiare la Ferrari nell'ala posteriore: è stata davvero amara per Charles Leclerc la seconda sessione di prove libere del GP del Messico. Il pilota monegasco della Ferrari , che al termine delle libere 1 aveva fatto registrare il secondo miglior crono alle spalle del compagno di squadra Sainz, ha perso il controllo della monoposto ed è andato a muro.

Leclerc ha lasciato immediatamente l'abitacolo e si è diretto verso i box con un'espressione decisamente contrariata. Come rivelato da Sky Sport, ha chiesto scusa al team per l'errore commesso. Le prove libere 2 sono state sospese per qualche minuto in regime di bandiera rossa per poi riprendere regolarmente.

