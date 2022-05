Ilha raggiunto quel momento dell’anno. Ilè uno degli appuntamenti di Formula 1 più iconici e maggiormente attesi dal pubblico durante la stagione per la sua cornice incantevole e il circuito che non lascia il minimo margine d’errore. 78 giri da affrontare sulle strade del Principato, tra le curve più iconiche del pianeta, con le barriere che sembrano restringere sempre di più il tracciato giro dopo giro. Le qualifiche del sabato hanno regalato per la terza volta in questo campionato una prima fila tutta Ferrari, che tuttavia al momento si è concretizzata in gara soltanto nella prova inaugurale della stagione. Charles Leclerc in pole position e Sainz al suo fianco: la Rossa di Maranello vuole assolutamente tornare a realizzare la doppietta e lasciarsi definitivamente alle spalle le recenti delusioni tra Imola e Barcellona. In particolare, il pilota padrone di casa deve rompere una maledizione con il circuito di Montecarlo. Ancora una volta il guanto di sfida è contro la Red Bull (in seconda fila) e Max Verstappen (4° in griglia) leader delle classifiche costruttori e piloti . Infine, attenzione alla variabile meteo: un’eventuale perturbazione a Montecarlo potrebbe sconvolgere l’intera gara.