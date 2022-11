Charles Leclerc si è complicata già dopo 7 giri per colpa di un tentativo di sorpasso tentato dal pilota monegasco ai danni della McLaren di Lando Norris che ha generato un contatto fra le due monoposto, con la Ferrari di Leclerc che all’esterno ha avuto la peggio e si è infranta contro il muro, salvo poi ripartire dalle retrovie. Era costretto a risalire la china dopo un weekend trascorso ad inseguire per colpa anche di qualche scelta discutibile nel box nelle qualifiche del venerdì ma la gara (qui la DIRETTA SCRITTA ) disi è complicata già dopo 7 giri per colpa di un tentativo di sorpasso tentato dal pilota monegasco ai danni della McLaren di Lando Norris che ha generato un contatto fra le due monoposto, con la Ferrari di Leclerc che all’esterno ha avuto la peggio e si è infranta contro il muro, salvo poi ripartire dalle retrovie.

Cosa è successo

Dopo la ripartenza a seguito dell’ingresso della safety car (entrata in pista per permettere ai marshall di recuperare le vetture di Magnussen e Ricciardo incidentate) Charles Leclerc nel tentativo di liberarsi della McLaren e portarsi all’inseguimento della Red Bull di Sergio Perez ha provato un attacco alla curva all’esterno ai danni di Norris che però per difendersi ha allargato troppo la propria curva generando il contatto che ha fatto perdere aderenza alla Ferrari del monegasco che ha picchiato nelle barriere. Nonostante i danni alla monoposto, Leclerc dopo l’impatto con le barriere è riuscito a ripartire in coda al gruppo nel tentativo almeno di provare a portare la macchina nella top ten.

Norris penalizzato di 5" dalla Direzione Gara

Per l’impatto generato con Leclerc, Lando Norris ha ricevuto una penalità di 5 secondi dalla direzione gara.

