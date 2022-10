La gara di Carlos Sainz si è conclusa alla prima curva. Il pilota della Ferrari è rientrato ai box e si è ritirato. Il pilota della Ferrari è scattato dalla pole position nel GP degli Stati Uniti, ma già in partenza è stato superato perentoriamente da Max Verstappen . Lo spagnolo si è presentato in curva 1 alle spalle del Campione del Mondo, è poi rientrato all’interno e sulla sua traiettoria si è trovato George Russell. Carlos Sainz ha avuto una collisione con la Mercedes del britannico ed è andato in testacoda, vedendosi superare da tutto il gruppo. L’iberico ha percorso una tornata,

Ad

Un epilogo decisamente amaro per Carlos Sainz, che ieri era riuscito a conquistare la pole position in maniera dominante. La colpa dell’incidente è tutta di George Russell, che ha infatti ricevuto una penalità di cinque secondi. Secondo quanto ricostruito da Sky Sport F1, la monoposto di Sainz avrebbe avuto problemi di pressione sul lato sinistro e ci sarebbe stato un danneggiamento al radiatore, con l’aumento delle temperature. La Ferrari è rimasta in pista soltanto con Charles Leclerc, che deve rimontare dalla dodicesima piazzola.

GP Stati Uniti LIVE! Gara: lotta per la vittoria tra Verstappen, Hamilton e Leclerc 2 ORE FA

Hamilton "king", numeri e curiosità: il GP degli Stati Uniti in 2'

GP Stati Uniti Sainz: "Giro ok, ma in gara Red Bull ci batte" 21 ORE FA