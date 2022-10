Dietrich Mateschitz, il Il mondo della Formula 1 e la Red Bull in particolare piangono la morte di, il patron della casa austriaca , all'età di 78 anni. Mateschitz era malato da qualche tempo: le sue condizioni di salute si erano aggravate e non era riuscito a riprendersi.

Insieme al thailandese Chaleo Yoovidhya, nel 1984 ha fondato la Red Bull GmbH, un marchio che da singola bevanda energetica si è poi espanso sul mercato con una proposta più ampia che presto si è accostata al mondo degli sport estremi e dei motori prima, e poi come partner di altri sportivi. Nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno avrebbe messo davvero le ali e sarebbe volato nel mondo della Formula 1, con una scuderia propria, dei titoli mondiali (prima cn Vettel, poi con Verstappen) e anche con un circuito in Austria.

Il clima nel paddock al GP degli Stati Uniti è triste, ma i piloti di Red Bull hanno assicurato che correranno anche per il loro patron che non c'è più, ma nel frattempo serpeggia anche un po' di preoccupazione per il destino della scuderia.

