Il GP di Austin vinto da Max Verstappen ha regalato emozioni a profusione, colpi di scena, sorpassi strabilianti e ci ha riproposto in grande spolvero, due meravigliosi interpreti di questo sport: Sebastian Vettel e Fernando Alonso , che l'anno prossimo sostituirà proprio il 4volte campione del mondo - che fra poche settimane appenderà il casco al chiodo dopo l'annuncio del ritiro - al volante dell'Aston Martin.

Se il tedesco, a un certo punto addirittura al comando della gara, ha strappato la zona punti con un sorpasso strabiliante ai danni di Kevin Magnussen all’ultimo giro: Fernando, è giunto 7° al traguardo, ricostruendo la sua gara dopo il tremendo impatto con Stroll – in cui la sua Alpine ha letteralmente preso il volo rischiando l’impatto con le barriere - con sorpassi e un coraggio da autentico purosangue. A tarda notte però la doccia fredda, i commissari FIA, infatti, hanno deciso di retrocederlo in 15a posizione, comminandogli una punizione di 30 secondi per guida in ‘unsafe condition’. Una decisione destinata a far discutere e che ridimensiona una gara dai contorni comunque epici.

Perché la FIA ha penalizzato Alonso con una sanzione di 30 secondi?

Tutto nasce da un reclamo della Haas che ha fatto notare come Alonso, dopo l’incidente con Stroll, abbia guidato con lo specchietto retrovisore allentato e poi del tutto assente. I commissari hanno preso nota della denuncia e hanno ritenuto, come si legge nel comunicato che motiva la decisione presa, “che l'Alpine A522 di Fernando Alonso fosse in condizioni precarie dopo l'incidente e per questo – dato che non fosse più possibile comminare uno stop and go di 30 secondi in pit lane – hanno avvallato la decisione di retrocedere Alonso di 8 posizioni in classifica con una penalità di 30 secondi.

Gli steward della FIA, proseguono nella loro nota, ‘profondamente preoccupati per il fatto che all’Alpine n°14 non fosse stata mostrata una bandiera nera e arancione o almeno una comunicazione radiofonica per rettificare la situazione delle condizioni della sua vettura’ hanno motivato la loro decisione ricordando cosa riporta l’articolo 3 comma 2 del regolamento sportivo Formula 1: “l'articolo 3.2 è chiaro: un'auto deve essere in condizioni di sicurezza durante una gara, e in questo caso la vettura n° 14 non lo era. Questa è una responsabilità dell’Alpine”.

Seguono aggiornamenti!

