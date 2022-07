Grosso schiaffo per la Ferrari nel GP d'Ungheria, partite dalla seconda e terza casella della griglia di partenza (nettamente in vantaggio rispetto alle Red Bull, scattate in quinta e sesta fila) ma terminate entrambe fuori dal podio: un'occasione sciupata. A pagare maggiormente dazio Charles Leclerc, per l'ennesima volta penalizzato da una scellerata strategia del muretto rosso, che a 30 giri dal termine ha deciso di far montare al monegasco gomme dure, le quali non hanno performato per nulla, rendendo impossibile difendere la posizione prima da Verstappen e poi da Russell, costretto in seguito ad un pit stop aggiuntivo. Un deludente sesto posto finale per Leclerc e, come se non bastasse, il campione del mondo che realizza un'incredibile rimonta verso la vittoria allungando la leadership del campionato piloti a +80. Si va alla pausa estiva con il Mondiale che prende una piega quasi decisiva.

Leclerc: "Discuteremo con tutta la squadra sulla scelta delle gomme"

Al termine della corsa Leclerc esprime tutta la propria amarezza ai microfoni di Sky Sport: "Non sono concento certamente. Il primo stint andava bene, il passo della macchina era molto buono e così anche il secondo stint, tanto che ero confidente e avevo chiesto di andare più lungo possibile con quelle gomme - il commento sulla sua gara - Però alla fine abbiamo preso una decisione diversa, di andare sulle hard, e lì abbiamo perso tantissimo tempo. Ne parleremo con tutta la squadra".

Il monegasco però non vuole criticare apertamente la strategia del proprio team: "Onestamente non voglio entrare troppo nel dettaglio, sicuramente ci saranno delle discussioni per migliorare". Il pensiero è rivolto al prossimo appuntamento in Beglio tra un mese: "Se la pausa estiva mi servirà per caricarmi? Io sono ancora carichissimo, sicuramente con questo su e giù di emozioni è più stancante, ma io mi sento in forma e non vedo l'ora di tornare".

