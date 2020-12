A breve inizierà una nuova stagione di Formula 1 che si preannuncia molto spettacolare. Tra le grandi novità l’arrivo in Ferrari di Carlos Sainz e il ritorno di Fernando Alonso con la Renault. Proprio di questi due piloti ha parlato Marc Genè, ex pilota della Minardi e commentatore per Sky Sport Italia, in una lunga intervista rilasciata a Marca. "Carlos è cresciuto progressivamente alla McLaren. Non smette mai di stupirmi. Ogni anno migliora. Nel 2020 è migliorato in tutto, ha brillato in qualifica. Battere Lando Norris non è facile e lui ci è riuscito. In partenza è stato brillante. Penso che sia uno dei migliori piloti in griglia. Nell’ultima parte del Mondiale mi è piaciuto molto come si è comportato in mischia. L’ho visto molto bene nei combattimenti che ha avuto in pista. Ricordo un sorpasso molto coraggioso di Charles Leclerc in Bahrain. Arriva alla Ferrari nel suo massimo splendore. All’inizio dell’anno, alcuni si chiedevano perché la Ferrari avesse lasciato andare un quattro volte campione del mondo e avesse ingaggiato un pilota che non aveva vinto neanche una gara. Ma in questo momento tutti nel paddock sanno che è l’opzione migliore".