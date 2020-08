Dal nostro partner OAsport.it

Valentino Rossi si è dovuto accontentare del nono posto nel GP di Stiria 2020, quinta tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena al Red Bull Ring di Zeltweg. Il Dottore è stato il migliore dei piloti Yamaha al traguardo, ma ha faticato tantissimo su una pista dove la velocità di punta è determinante: il motore della moto di Iwata soffre molto sui rettilinei e poi fatica anche in frenata, tanto che i freni del mezzo di Maverick Vinales sono andati in fumo. Il nove volte Campione del Mondo ha commentato l’episodio occorso al compagno di squadra ai microfoni di Sky Sport 24:

Una delle paure più grandi dei piloti è rimanere senza freni. In queste gare abbiamo sempre sofferto con i freni, abbiamo cambiato le pinze e abbiamo lavorato con la Brembo, ma durante le prove libere il feeling è buono mentre in gara sei dietro ad altri e si scaldano. Penso che la temperatura di Vinales sia andata su e in tre staccate finisci tutto, lui è stato lesto a tuffarsi. Noi soffriamo sul dritto, poi in rettilineo cerchiamo di sorpassare ma non ci riusciamo e prendiamo il caldo degli altri.

Il Dottore si è soffermato anche sulle criticità della Yamaha e sulla sua gara:

Ero contentissimo dei 33-34 °C di asfalto perchè col caldo soffriamo. Siamo partiti con le medie, ma faticavano e mancava grip, poi scivolavano e diventava peggio giro dopo giro. Ho sentito che anche Dovizioso forse ha avuto questo problema. Soffriamo col caldo ma anche col freddo, non so quale sia la temperatura giusta. I

Il Mondiale è comunque apertissimo, tanto che Valentino Rossi è a 25 punti di ritardo dal leader Fabio Quartararo: “Per quanto riguarda la discontinuità dei risultati di tutti i piloti dipende dalle gomme: se non riesci a farle lavorare vai male, anche perché in gara siamo tutti vicini. Speriamo che a Misano siamo competitivi perché KTM e Suzuki sono migliorate molto, su un circuito piccolo e tortuoso speriamo di andare meglio".

