Morbidelli su Zarco: "E' un mezzo assassino", Zarco: "E' un normale incidente"

Johann Zarco è letteralmente passato dalle stelle alle stalle nel giro di sette giorni. La scorsa settimana a Brno il francese era stato grande protagonista in positivo, poiché aveva realizzato la pole position e aveva concluso sul podio il Gran Premio di Repubblica Ceca. Oggi, invece, è balzato agli onori della cronaca per aver generato il tremendo incidente che ha coinvolto Franco Morbidelli e ha portato all’esposizione della bandiera rossa durante il GP d’Austria. Ecco quanto dichiarato dal trentenne transalpino in un video postato sul suo profilo Instagram (video poi rimosso).

Vi voglio rassicurare, sto bene. Ho solo alcune brutte escoriazioni al braccio, a un’anca ed alle gambe. Va tutto bene, ho solo avuto molta paura. Ho potuto parlare con Franco Morbidelli e siamo entrambi dispiaciuti per quello che è successo. Quanto accaduto è stato un normale incidente di gara. Purtroppo a volte capita di toccarsi ad altissima velocità e non c’è modo di evitarlo. Sono contento che le nostre moto non abbiano coinvolto nessun altro, quindi tutto sommato possiamo dire che siamo stati fortunati. Adesso da parte nostra analizzeremo i dati per prepararci alla settimana prossima. Penso di poter essere in grado di gareggiare domenica prossima nel Gran Premio di Stiria.

Non la pensa allo stesso modo Franco Morbidelli, incerottato dopo la serie di controlli per escludere fratture e dolorante per le botte prese alla mano e alla testa.

Sto bene rispetto alla caduta che ho fatto. Zarco è un mezzo assassino, fare una frenata così a 300 km/h vuol dire avere poco amore per chi sta correndo con te. E' stato molto pericoloso per me, per lui, ma anche per Valentino Rossi e Maverick Viñales. Al momento della mia frenata ha cambiato traiettoria, è stata una bella botta. Prossima settimana? Ci sarò.

