Nonostante la gara sia in notturna, gli orari per noi italiani saranno molto simili ai soliti. Si parte venerdi mattina (italiane) per le prove libere 1, sabato qualifica e domenica gara della MotoGP alle ore 16. Come ormai da qualche anno, la diretta sarà su Sky MotoGP (canale 208) e in livestreaming Now (ex Now TV) e SkyGo, mentre TV8 in chiaro farà vedere le qualifiche e le corse delle tre classi in differita. Su Eurosport.it diretta testuale di qualifiche e gara della MotoGP.

Ad

7 italiani, 5 rookie e 8 Ducati in pista: i piloti della MotoGP 2022

MotoGP Fausto Gresini, il Signore delle moto che vinceva in pista e ai box 23/02/2022 A 12:18

Venerdì 4 marzo

9:50-10:30 Moto3 Prove Libere 1

10:45-11:25 Moto2 Prove Libere 1

11:40-12:25 MotoGP Prove Libere 1

14:10-14:50 Moto3 Prove Libere 2

15:05-15:45 Moto2 Prove Libere 2

16:00-16:45 MotoGP Prove Libere 2

Sabato 5 marzo

9:25-10:05 Moto3 Prove Libere 3

10:20-11:00 Moto2 Prove Libere 3

11:15-12:00 MotoGP Prove Libere 3

13:30-14:10 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14:25-15:05 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

15:20-15:50 MotoGP Prove Libere 4

16:00-16:40 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 6 marzo

11:00-11:10 Moto3 Warm Up

11:20-11:30 Moto2 Warm Up

11:40-12:00 MotoGP Warm Up

13:00 Moto3 Gara

14:20 Moto2 Gara

16:00 MotoGP Gara

Fabio Quartararo, i numeri di un mondiale storico

MotoGP Bagnaia-Ducati avanti insieme, ufficiale il rinnovo fino al 2024 21/02/2022 A 10:04