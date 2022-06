vuole riscattare i tre “zeri” consecutivi che lo hanno quasi escluso dalla lotta per il titolo e parte forte sulla pista di casa del Montmelò, firmando il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2022, nono round stagionale del Mondiale MotoGP. Il 26enne di Barcellona ha girato in 1’40″101 con la sua Suzuki, montando però una coppia di gomme medie nuove negli ultimi minuti proprio come, che infatti è balzato nel finale in seconda piazza alle spalle del catalano alla guida dell’Aprilia con un gap di 195 millesimi dalla vetta a parità di condizioni legate agli pneumatici.

, addirittura leader della graduatoria fino all’ultimo run di chi ha montato gomme fresche, con un terzo posto conclusivo molto incoraggiante in vista del prosieguo del weekend a 594 millesimi dalla testa. In realtà dal pilota romano in poi i distacchi sono davvero minimi, con, quindi sarà necessario attendere le prossime sessioni per avere un quadro completo dei possibili valori in campo. Buon avvio di fine settimana casalingo per i fratelli Aleix e Pol Espargarò, rispettivamente 4° con l’Aprilia e 5° con la Honda. Completano la top10 le Honda del Team LCR (Nakagami 6°, Alex Marquez 7°), la KTM di Miguel Oliveira (vincitore nel 2021 al Montmelò), la Suzuki di Joan Mir e la Ducati GP21 di Enea Bastianini, che paga 930 millesimi da Rins ma soli tre decimi dal terzo. Vicinissimi in 13ma e 14ma posizione i due rivali per il Mondiale Fabio Quartararo (Yamaha) e Francesco Bagnaia (Ducati), divisi da un solo millesimo in FP1.