Maverick Viñales si conferma in un fantastico stato di forma e sigla il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio di Gran Bretagna 2022, valido come dodicesimo round stagionale del si conferma in un fantastico stato di forma e sigla ilvalido come dodicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP . Lo spagnolo dell’Aprilia ha girato in 1’59″227, rifilando un paio di decimi alle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir nella breve simulazione di passo gara effettuata stamani in quel di Silverstone.

Migliore degli italiani Marco Bezzecchi con la Ducati del Team Mooney VR46 in quarta posizione a 341 millesimi dalla vetta, mentre il leader del campionato Fabio Quartararo ha chiuso con il quinto tempo a 663 millesimi dalla testa montando però pneumatici ormai a fine vita.

Buoni segnali in casa Aprilia per Aleix Espargarò, 6° a 667 millesimi dal compagno di squadra nonostante il dolore al piede per la terribile caduta di ieri, mentre completano la top10 Jorge Martin, Miguel Oliveira, Brad Binder e Takaaki Nakagami. Subito fuori dalle prime dieci posizioni gli italiani Enea Bastianini e Francesco Bagnaia, incapaci di scendere sotto il muro dei 2 minuti.

CLASSIFICA WARM-UP GP GRAN BRETAGNA 2022 MOTOGP

1 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’59.227 6 7 332.3

2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.437 6 10 0.210 0.210 330.2

3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’59.493 8 10 0.266 0.056 328.2

4 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’59.568 7 10 0.341 0.075 332.3

5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’59.890 5 8 0.663 0.322 329.2

6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’59.894 9 9 0.667 0.004 333.3

7 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’59.904 9 10 0.677 0.010 335.4

8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’59.935 9 10 0.708 0.031 328.2

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’00.017 7 10 0.790 0.082 333.3

10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’00.040 7 10 0.813 0.023 332.3

