Ormai ci stiamo facendo l'abitudine. Pecco Bagnaia vince il Gran Premio di San Marino sul circuito di Misano e coglie la quarta vittoria consecutiva, la sesta stagionale.

Ad

Gran Premio di San Marino MotoGP San Marino 2022: orari diretta tv e Live-Streaming 29/08/2022 ALLE 15:00

E' lui l'uomo del momento: Pecco al momento non ha avversari. Fortissimo nel giro secco, velocissimo in gara, super nella gestione gomme, bravo nei sorpassi, il migliore a guidare una moto che ormai non ha rivali. Vince quindi il torinese, che riduce ancora di più il distacco nella generale su Quartararo, oggi spento quinto al traguardo.

Super Bagnaia, ancora una volta grande Bastianini. Come al solito la Bestia rimane guardingo nei primi giri per poi sferrare l'attacco nel finale, che però non riesce del tutto. Forse meglio così in ottica Ducati, dato che se Enea avesse battuto Pecco gli avrebbe tolto 5 punti fondamentali nel mondiali e avrebbe già creato una piccola falda con Pecco e non sarebbe stato certo un grande inizio del rapporto tra i due, dato che l'anno prossimo dovranno convivere all'interno dello stesso box.

Chiude il podio il ritrovatissimo Maverick Vinales. L'Aprilia rimane ancora in alto, non con Aleix sesto ma con l'altro spagnolo, che ormai ha imparato a conoscere la moto di Noale e ora la riporta in alto.

Oltre alla doppietta italiana in testa, c'è anche Marini quarto: anche lui ormai ha svoltato e ora è pronto per portare a casa il podio. L'italiano precede Quartararo e Aleix. I due leader della generale non ne hanno contro le Ducati: il francese ancora una volta accusa i soliti problemi con la Yamaha che nei sorpassi fatica enormemente, mentre Aleix paga dazio di una fase iniziale della corsa complessa. Con questi risultati però El Diablo rimane saldamente in testa con 30 punti di vantaggio su Pecco e 33 su Aleix. Per cui in fin dei conti il weekend è favorevole al francese, che quindi allunga il vantaggio sul secondo con una gara in meno alla fine.

Tante le cadute, soprattutto nelle prime tornate e che coinvolgono diversi italiani. Il primo crash clamoroso è quello di Miller al primo giro, quando era in testa. Finiscono a terra anche Morbidelli, Di Giannantonio, Bezzecchi, Pirro, Zarco e Pol. Ne approfitta il Dovi che chiude 12mo l'ultima corsa della carriera. Non ci sono molte parole da dire, solo un enorme graze ad Andrea per tutte le emozioni che ci ha dato in carriera.

Tabellino

Classifica: 1. Bagnaia 2. Bastianini 3. M. Viñales 4. Marini 5. Quartararo 6. A. Espargaró 7. A. Rins 8. BBinder 9. J. Martín 10. A. Márquez 11. Oliveira 12. Dovizioso 13. R. Fernández 14. Bradl 15. Nakagami

La cronaca in cinque momenti

- Primi giri ricchi di colpi di scena, soprattutto per gli italiani. Miller parte alla grande ma dopo qualche curva finisce nella sabbia. Anche Bezzecchi fa la stessa fine, come Di Giannantonio e Morbidelli. Dietro brutto crash tra Pirro, Zarco e Pol Espargaro. Davanti quindi c'è Enea Bastianini, poi Bagnaia. Terzo Vinales, poi Marini, Aleix, Quartararo e Martin.

- Bagnaia rompe gli indugi e passa Bastianini. Poco dopo anche Maverick passa la Bestia e sale secondo. Quarto un grande Marini, poi Aleix, Quartararo, Martin e Rins. El Diablo con grande fatica riesce a superare l'Aprilia e si getta alla caccia dei primi quattro.

- Bagnaia rimane in testa con Vinales attaccato. Terzo Bastianini, poi Marini, Quartararo e Aleix. A dieci giri dalla fine Enea commette un lungo, Marini ci prova ma non lo passa. Il problema è che i due perdono circa mezzo secondo da Bagnaia e Vinales. Quartararo quinto ci prova ma non chiude il gap. Sesto Aleix più lontano.

- Bastianini a suon di giri veloci torna sui primi due, attacca e passa Vinales per la seconda piazza. Dietro Marini e Quartararo crollano e si staccano dai primi.

- La Bestia si attacca a Pecco nelle ultime tornate. Vinales, Marini e gli altri sono ormai lontani. Enea ci prova all'ultimo giro ma Pecco resiste e vince di 34 millesimi. Terzo Vinales, poi Marini, Quartararo e Aleix.

La statistica chiave

Quarta vittoria consecutiva di Pecco Bagnaia, il primo ducatista a riuscirci nella storia.

La dichiarazione

Enea BASTIANINI: "Mi sento bene. Ho cercato di vincere all'ultimo giro ma Pecco è stato incredibile. Abbiamo fatto un'ottima gara, nonostante una partenza difficile. L'aderenza però è andata migliorando e ho provato a vincerla. Sono molto contento per la squadra e per gli amici".

Il momento social

Il migliore

Francesco BAGNAIA: Altra gara sontuosa, anche perché Bastianini gli crea tantissimi problemi. Addirittura i due fanno il miglior giro all'ultima tornata, pazzesco. Ma Pecco resiste e si porta a casa una vittoria fondamentale per il mondiale.

Il peggiore

Jack MILLER: Che occasione buttata al vento! Al primo giro mentre era in testa finisce clamorosamente a terra. Un vero peccato, dato che la Ducati qui era veramente forte.

MotoGP Bastianini pilota Ducati ufficiale nel 2023: affiancherà Bagnaia 26/08/2022 ALLE 16:29