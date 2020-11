Franco Morbidelli è pronto ad affrontare con grande fiducia nel weekend il Gran Premio d'Europa 2020, tredicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano di Yamaha Petronas è reduce dalla seconda vittoria dell’anno ottenuta in quel di Aragon, perciò proverà a confermare il suo ottimo stato di forma anche a Valencia per il doppio appuntamento previsto sul Ricardo Tormo. Attualmente, l’italo-brasiliano si trova in quarta piazza nel Mondiale a -25 dal leader Joan Mir. Di seguito le dichiarazioni di Franco Morbidelli in vista del GP d’Europa 2020 riportate dal sito ufficiale del Team Petronas.