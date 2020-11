Brutte notizie per Valentino Rossi: il suo rientro in pista è ancora rimandato causa Covid. Il campione di Tavullia è risultato di nuovo positivo al tampone, dopo la prima positività datata 15 ottobre. Il nove volte campione del mondo, dop aver saltato i due Gran Premi di Aragon, vede dunque molto a rischio la sua partecipazione al GP d’Europa in programma a Valencia questo weekend.