Rossi c'è! Valentino potrà tornare in pista nelle FP3 del sabato di Valencia : venerdì si è sottoposto al secondo tampone, dopo quello di mercoledì, e per entrambi il risultato è stato "negativo". Lo annuncia la Monster Energy Yamaha MotoGP sul proprio profilo ufficiale.

Nella foto si vede Valentino nel paddock a trovare il suo team: evidentemente il Dottore non vedeva l'ora di tornare in pista dopo aver saltato le due gare di Aragon per Covid-19. Rossi non ha partecipato quindi alle due sessioni di Prove Libere del venerdì di Valencia - con Garrett Gerloff che aveva sostituito il Dottore sulla Yamaha - ma potrà partecipare a quelle del sabato.