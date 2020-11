Valentino Rossi ha faticato a esprimersi al meglio nelle prove libere del GP di Valencia 2020, penultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito Ricardo Tormo della località spagnola. Il Dottore non è riuscito a trovare il giusto feeling con la pista e ha faticato terribilmente in sella alla sua Yamaha, indubbiamente la moto più lacunosa in questa giornata. Il nove volte Campione del Mondo è soltanto 18mo nella classifica combinata dei tempi, con un ritardo di 0.749 dal leader Jack Miller. Il centauro di Tavullia, presentatosi in terra iberica dopo un vero e proprio travaglio con i tamponi (martedì era risultato positivo al Covid-19, poi il doppio test negativo che gli ha permesso di essere al via), non può essere soddisfatto di questo risultato e spera di rialzare la testa nella giornata di domani, tra FP3 e qualifiche.

Gran Premio di Valencia Libere 2: Miller il più veloce, Rossi chiude 18° 5 ORE FA

Valentino Rossi ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky: “Non sono particolarmente veloce perché la prima posizione è lontana, ma siamo veramente tutti attaccati. Ho un po’ troppi movimenti in entrata, non riesco a portare abbastanza velocità dentro alla curva e dunque stiamo lavorando su quello. Abbiamo un po’ di cose da fare, speriamo di essere più competitivi domani“.

Nel finale della sessione il Dottore non ha montato la gomma morbida per tentare il time-attack e spiega il motivo di questa scelta: “Eravamo un po’ indecisi. Non si capisce come sarà il tempo domani mattina, non mi sentivo comunque veloce e ho deciso di restare in pista (con la gomma usata, ndr.). Spero di sistemare alcune cose domani mattina e di essere un pelino più veloce“.

Morbidelli nella top 10

Giornata positiva per il pilota della Yamaha Petronars Franco Morbidelli, secondo alle spalle di Nakagami in mattinata e ottavo nelle FP2 del pomeriggio. Il bilancio dell'azzurro è, dopotutto, positivo:

Per noi è stata una giornata positiva, sono stato abbastanza veloce al mattino e al pomeriggio. Abbiamo testato differenti set-up della moto e ci siamo sentiti bene con entrambi. Essere in top-10 senza aver tentato un time-attack è molto positivo. Penso che abbiamo incominciato il weekend in un’ottima maniera e spero che continuerà così. Il nostro obiettivo è quello di partire nelle prime due fila, poi attaccare all’inizio della gara di domenica e puntare su un buon ritmo“.

stefano.villa@oasport.it

Valentino Rossi, verso l'infinito e oltre: la leggenda sempre sul podio da 25 anni

Gran Premio di Valencia Mir, Yamaha, Ducati, Rossi e mercato piloti: le 5 domande prima del GP IERI A 15:37