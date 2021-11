Viste così, hanno un valore inestimabile. Non hanno proprio prezzo.

MotoGP, Valentino Rossi con le moto con cui ha vinto il Mondiale Credit Foto Getty Images

Valentino Rossi sono iniziate già nel primo pomeriggio, quando dinanzi a Carmelo Ezpeleta e a tutto il paddock della MotoGP hanno mostrato al campione di Tavullia le moto con cui ha vinto i suoi nove Mondiali. Succede tutto questo all'inizio del Le sorprese per nell’ultimo weekend da pilota nel motomondiale sono iniziate già nel primo pomeriggio, quando dinanzi a Carmelo Ezpeleta e a tutto il paddock della MotoGP hanno mostrato al campione di Tavullia le moto con cui ha vinto i suoi nove Mondiali. Succede tutto questo all'inizio del lungo weekend d'addio del Dottore alla MotoGP , con l'ultima gara della carriera sul circuito di Valencia.

“Io ho le moto a casa, tranne le Honda, sia le Aprilia che le Yamaha - ha dichiarato in conferenza stampa - La moto del 2004 è nella mia camera e io ogni mattina quando mi sveglio vedo le moto. Ma vederle così è commovente. E se pensiamo che dopo l’ultima moto con cui ho vinto il titolo, sono passati più di 10 anni, ti fa pensare, ti fa capire che la strada che ho fatto è stata bellissima”.

Ora non resta che osservarlo in pista per l'ultimo ballo in sella all'amore di una vita.

