Joan Mir per confermarsi campione, Marquez per tornare ad incantare, Morbidelli, Rins e tutti gli altri per provare a conquistare il titolo. Il via del Mondiale di MotoGP 2021 è sempre più vicino, con la pandemia ancora in corso che ha - però - costretto ad una nuova modifica del calendario della prossima stagione. Rinviati a data da destinarsi gli appuntamenti in Argentina e Texas per problemi legati al virus, con il Mondiale che, allora, partirà dal circuito di Losail in Qatar il prossimo 28 marzo. Appuntamento qatariota che verrà replicato anche per il weekend successivo, con il GP di Doha - seconda gara del Mondiale - in programma il 4 aprile. Da lì, poi, il trasferimento in Europa, con il GP di Portogallo sul circuito di Portimao che il 18 aprile caratterizzerà il primo appuntamento della stagione nel vecchio continente.