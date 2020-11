Siamo ormai giunti al rush finale del Mondiale MotoGP 2020. Davanti ai piloti non rimangono che tre gare in due piste (Valencia e Portimao) per l’ultimo sforzo che andrà a eleggere il campione del mondo di questo tribolatissimo campionato . Nonostante le immani difficoltà legate alla pandemia che ha messo, e sta mettendo, in ginocchio il mondo intero, la stagione si è disputata senza problemi e si andrà a concludere con tre appuntamenti che ci diranno quali saranno i campioni nelle tre classi. Il Gran Premio d’Europa di questo weekend aprirà le danze, prima del Gran Premio della Comunitat Valenciana del 15 novembre (sempre sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo) infine vivremo il gran finale sulla pista lusitana di Portimao per il Gran Premio del Portogallo del 22 novembre che andrà a mettere la parola “fine” a questi mesi così complicati.

Sembra passata una era geologica dall’esordio di Losail (solamente per Moto2 e Moto3) dell’8 marzo. Una stagione infinita per i motivi ben noti che, tuttavia, farà da apripista al campionato 2021 che, a sua volta, partirà con tanti dubbi e certezze. La questione Covid-19 è ancora ben presente nella vita di tutti noi , gli spostamenti sono e rimarranno complicati (intercontinentali e non) e le problematiche legate alle quarantene potrebbero incidere parecchio sulla scelta di Nazioni o circuiti.

Carmelo Ezpeleta, numero uno di Dorna, prova a fare il punto della situazione in vista della composizione del calendario del Motomondiale 2021. “Nelle nostre idee le date rimarranno quelle consuete – spiega a Speedweek – Il programma prevedrà venti appuntamenti, che dovranno essere garantiti in ogni modo. Se, per esempio, non si potrà viaggiare negli Stati Uniti oppure in un altro Paese, quella tappa verrà posticipata o, nel caso, sostituita da un’altra località. Per ogni caso ci saranno tre altre opzioni tra le quali scegliere. Quest’anno, dopotutto, la situazione è stata simile. Dopo numerose cancellazioni, per esempio, abbiamo aggiunto al calendario Portimao come finale di stagione, per cui ci faremo trovare pronti”.