Max Biaggi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha voluto dire la sua sul Le parole che non ti aspetti, forse, dall'acerrimo nemico in pista e pure fuori., intervenuto ai microfoni di, ha voluto dire la sua sul ritiro dalle corse di Valentino Rossi . Parole al miele, ebbene sì, quelle spese dal "Corsaro nero" dopo i tanti screzi col "Dottore".

Si ritira Rossi, una parte di me si ritira con lui

Ad

"Avere avuto un rivale come Rossi ha dato più lustro a quelle volte che sono riuscito a batterlo, e viceversa avere un rivale come me ha amplificato anche il valore delle sue vittorie. La rivalità tra italiani è ancora più sentita dai tifosi, ma tutti i rivali di Valentino in generale hanno contribuito a rendere la sua carriera quella che è. Si ritira Rossi, una parte di me si ritira con lui, mi dispiace".

MotoGP Valentino Rossi, 46 curiosità che forse non sai su di lui IERI A 07:26

Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera

Gran Premio di Valencia FP2 Miller chiude in testa, Valentino Rossi 21° e ultimo UN' ORA FA