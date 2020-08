Credit Foto From Official Website

A due giorni esatti dal terrificante botto di Spielberg fra Johann Zarco e Franco Morbidelli in cui Valentino Rossi e Maverick Viñales hanno rischiato la vita, il Dottore su Instagram torna sull'incidente: "Zarco on ha intenzionalmente causato una carambola del genere ma l'incolumità nostra e dei nostri rivali è più importante di una posizione".

Quanto sono 18 millesimi. Una porzione temporale indefinita per l’occhio umano ma che ha permesso a Valentino Rossi di evitare per appena 30 centimetri la carcassa della Yamaha M1 di Franco Morbidelli e rimediare conseguenze tragiche nel devastante incidente che ha funestato il GP d’Austria di MotoGp di domenica scorsa. Un vero miracolo che nessuno si sia fatta nella carambola innescata dal contatto fra Zarco e Morbidelli tra la curva 2 e la curva 3 del tracciato di Spielberg, lo sottolinea a due giorni di distanza anche il 41enne campione di Tavullia che, dopo aver duramente attaccato a caldo il rider francese, ha corretto un po’ il tiro riconoscendo l’involontarietà di Zarco (che giovedì insieme a Morbidelli verrà convocato dagli steward della FIM per decidere su eventuali responsabilità, ndr) pur non giustificandolo per il grave errore...

Il commento di Rossi: "Un miracolo che nessuno si sia fatto male"

Le immagini dalla mia telecamera sono quelle che mi fanno più paura,perché da qui si può capire la velocità con cui la moto di Franco ha attraversato la pista proprio davanti a me.è passata talmente forte che io non l’ho neanche vista,quando sono tornato ai box ero già abbastanza scosso per aver visto la moto di Zarco letteralmente volare sopra la testa di Maverick.miracolosamente non si è fatto male nessuno ma spero che questo incidente faccia riflettere tutti,soprattutto noi piloti.Zarco non ha intenzionalmente causato una carambola del genere,ma resta comunque un grave errore di valutazione,che un pilota di MotoGP non può permettersi,soprattutto in una staccata da 310 km/h.spostandosi velocemente sulla destra e frenando in faccia a Franco,non gli ha lasciato il posto per rallentare,quindi Morbidelli non ha potuto fare altro che centrarlo a tutta velocità.capisco che in gara ci si gioca tanto e tutti danno il massimo per stare davanti,ma non dobbiamo dimenticarci che il nostro è uno sport pericoloso,e l’incolumità nostra è dei nostri avversari è molto più importante che guadagnare una posizione.

