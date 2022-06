Girava da tempo voce nel paddock e ora è arrivata l'ufficialità dal canale della MotoGP: dopo l'ennesimo inizio campionato ad alti e bassi Jack Miller lascerà la Ducati dalla prossima stagione per salire in sella alla KTM. Dopo cinque stagioni nella casa di Borgo Panigale, prima alla Pramac e dal 2021 come compagno di squadra di Francesco Bagnaia nel team factory, il 27enne australiano torna nella casa austriaca, con la quale nel 2014 arrivò vicinissimo a vincere il titolo in Moto3 prima di compiere il grande salto nella classe regina. Contratto biennale tra Miller e la KTM Factory Racing, che affiancherà il sudafricano Brad Binder e ritroverà ai box una vecchia conoscenza come Francesco Guidotti, ex team manager della Pramac e attuale riferimento della scuderia dalla livrea arancione.

Enea Bastianini - forte di tre vittorie nelle prime nove gare stagionali con la moto del Team Gresini - e Jorge Martin, fresco di podio nel Bestia e la crescita dello spagnolo dopo un avvio da incubo lasciano indecisi i vertici di Borgo Panigale, attendendo ancora qualche settimana prima di prendere una scelta. Sachsenring, Assen e Silverstone si riveleranno cruciali sotto questo aspetto. Resta dunque un posto vacante al fianco di Francesco Bagnaia alla guida della Rossa: stando alle indiscrezioni confermate nel weekend di Barcellona dal ds Ducati Corse Paolo Ciabatti , in lizza resterebbero esclusivamente i nomi di- forte di tre vittorie nelle prime nove gare stagionali con la moto del Team Gresini - e, fresco di podio nel Gran Premio di Catalogna . Ma proprio le recenti cadute dele la crescita dello spagnolo dopo un avvio da incubo lasciano indecisi i vertici di Borgo Panigale, attendendo ancora qualche settimana prima di prendere una scelta. Sachsenring, Assen e Silverstone si riveleranno cruciali sotto questo aspetto.

Il saluto di Bagnaia e della Ducati

Intanto "Pecco" ringrazia il compagno di squadra Miller sui social: "È un vero onore per me condividere i box con te in questi quattro anni. Sei una delle persone più cool del paddock e uno dei piloti più talentuosi e veloci. Abbiamo ancora molte battaglie davanti a noi in pista amico mio. Grazie Thriller".

