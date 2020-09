Valentino Rossi ha concluso in decima piazza nella classifica combinata della prima giornata di prove libere del GP della Catalogna , round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul circuito del Montmelò tanti piloti hanno avuto problemi con il grip. Mai il Circus delle due ruote, infatti, aveva girato in questo periodo dell’anno e il nastro d’asfalto offre un livello di aderenza molto difficile da interpretare, specie con le nuove mescole della Michelin.

Oltre a ciò, anche il vento è stato un elemento molto condizionante: “Avevamo vento a raffiche, anche laterali, e in rettilineo faceva anche paura perché la moto si muoveva molto, ma pare che per sabato cali. Per capire se i valori resteranno questi si deve aspettare l’evoluzione della pista e come le squadre modificheranno il setting, ma dovremmo andare verso condizioni migliori“, ha aggiunto il “46”.