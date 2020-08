Dal nostro partner OAsport.it

Valentino Rossi ha rischiato un bruttissimo incidente nel GP d'Austria 2020, quarta tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena ieri pomeriggio al Red Bull Ring di Zeltweg. Il Dottore ha evitato l'impatto con la Ducati di Johann Zarco per questione di millimetri, uno schianto col mezzo impazzito avrebbero potuto portare a delle drammatiche conseguenze per il centauro di Tavullia. Il nove volte Campione del Mondo ha apertamente condannato la manovra del francese, reo di aver tagliato la strada a Franco Morbidelli in pieno rettilineo. Un atto estremamente pericoloso e che soltanto per fortuna non ha provocato infortuni o qualcosa di ben peggiore. Valentino Rossi ha poi incontrato il pilota della Ducati Avintia, ma non sembra essere convinto delle sue giustificazioni:

So che Zarco è stato in direzione gara, ma non si sa cosa succederà. Ho parlato con lui e mi ha giurato che non lo ha fatto apposta. Già questa è una cosa importante, perché queste carambole delle volte capitano per sfortuna, solo perché uno è nel posto sbagliato. A me questa mi sembrava più chiara però..."

L'alfiere della Yamaha ha poi fornito la propria opinione su quella manovra. "Zarco va a destra per chiudere la porta a Morbidelli e non farlo ripassare in staccata, ma gli va troppo vicino, gli frena in faccia e cambia traiettoria durante la frenata, quindi Franco non ha modo di evitarlo. Lui mi ha detto che non lo ha fatto apposta, che non ci penserebbe neanche a farlo apposta, ma non lo so se gli capiterà qualcosa".

Il numero 46 spera anche in un provvedimento ai danni del transalpino. "Bisogna che i piloti capiscano che queste moto sono dei proiettili, potenzialmente pericolosissimi, soprattutto se in cima c'è una staccata che si fa a 50 km/h e torna indietro. È una situazione potenzialmente molto pericolosa. Bisogna stare attenti, perché se oggi non si è fatto male nessuno è stato un gran colpo di fortuna per tutti. Però bisognerebbe trattare questa cosa seriamente e non lasciar correre perché non si è fatto male nessuno". Presto però, è arrivata la replica di Johann Zarco, che ha anche raccontato il suo incontro con Valentino Rossi:

Ci siamo presi dieci minuti, solo noi due, per parlare sinceramente di quello che è successo e per scambiarci i nostri pensieri a riguardo. Ora va tutto meglio, ho parlato con lui circa dieci minuti per fargli capire che non sono pazzo. Mi ha detto che quando ha visto l’incidente in televisione, ero molto largo ed avevo frenato per bloccare Morbidelli. Così gli ho spiegato che non ero troppo largo e non volevo fermarlo. Non era quella la mia intenzione, non l’ho fatto volontariamente, ma all’inizio lui ha pensato così quando l’ha visto. Non ero più largo del solito e non l’ho fatto apposta. A questa velocità, a quasi 300 km/h non si può cambiare traiettoria all’ultimo momento come in Moto3 ed è per questo che mi ha detto di fare attenzione, ma io gli ho detto: ‘Vale, io sto attento e ho cercato di mantenere la traiettoria, ma per come stavo andando non riuscivo a girare a sinistra e forse è questo che ha sorpreso Franco’. È di questo che abbiamo parlato.

L’alfiere della Ducati Avintia ha raccontato la manovra dal suo punto di vista: “Sono riuscito a fare un bel sorpasso in rettilineo, perché c’era davvero una grande differenza di motore tra me e lui e ne ho approfittato. Mentre ero proprio davanti, al momento della frenata ero più incollato a sinistra e sembra essere stato quello a mandarmi sulla destra ed è lì che è rimasto sorpreso. Non ho fatto nessun errore: eravamo veloci ed è una curva difficile. La mia traiettoria non era pazza“. E sul suo stato di salute: “Sono ancora un po’ sotto shock, ma mi sto riprendendo abbastanza velocemente. Le ustioni fanno male all’inizio, ma vengono curate“.

