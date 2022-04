prima fila monopolizzata dal poleman e uomo da giro secco Jorge Martin (Pramac) che precede "Pecco" Bagnaia e Jack Miller (Ducati Lenovo); più una seconda riga dello schieramento quasi interamente occupata dal compagno di squadra dell'iberico Johann Zarco e da Enea Bastianini (Team Gresini), quinto nonostante una caduta. Il COTA vede solo rosso Una storica Ducati domina le qualifiche del GP delle Americhe ad Austin. In griglia di partenza del quarto appuntamento della MotoGP troviamo non una, non due, non tre, non quattro, ma ben cinque moto della casa bolognese davanti a tutte le altre. Il che significa unadal poleman e uomo da giro secco Jorge Martin (Pramac) che precede "" Bagnaia e Jack Miller (Ducati Lenovo); più unadal compagno di squadra dell'iberico Johann Zarco e da Enea Bastianini (Team Gresini), quinto nonostante una caduta. Il COTA vede solo rosso alla vigilia della gara , un evento eccezionalmente straordinario, se si pensa anche solo che la moto ufficiale era in crisi di risultati da inizio stagione.

Ad

Martin: "Abbiamo cambiato direzione, non partiamo favoriti"

Gran Premio delle Americhe Le Ducati volano nelle qualifiche di Austin! Martin in pole, Bagnaia 3° 3 ORE FA

Partito dalla Q1, Jorge Martin ha beffato per soli 3 millesimi sotto la bandiera a scacchi una pole position che pareva quasi fatta per l'australiano Miller. Dopo le grosse difficoltà durante le libere del mattino, ecco la sorpresa, anche per lo stesso 24enne spagnolo, nonostante in questo inizio di stagione sia sempre partito dalla prima fila. "Sappiamo di essere veloci in qualifica, ma comunque non me l’aspettavo - afferma lo stesso Martin al termine delle qualifiche ai microfoni di Sky Sport - Stamattina non me la sentivo di spingere e con le gomme soft avevo fatto un tempo molto alto. Dopo ci siamo messi tutti davanti a un tavolo, abbiamo deciso di cambiare la moto, siamo andati per un altro verso ed è andato tutto bene. Devo ringraziare il fantastico team: sono molto fortunato ad avere questa squadra, perché hanno lavorato come dei matti per riportare la moto in pista perché era abbastanza distrutta (dopo la caduta nelle prove libere 3, ndr). Il ritmo in gara non è male, anche se non siamo favoriti per vincere. In confronto però l’anno scorso non eravamo neanche da top-10 e alla fine quasi centravamo il podio. Quindi daremo il tutto in pista e vediamo dove arriviamo".

In mezzo al vento si esalta la Ducati

Il segreto di questa Ducati sul circuito texano di Austin? Ce lo racconta Jack Miller subito dopo le prove ufficiali: "Il vento di oggi ha dimostrato quanto è buona la nuova Ducati, in passato è stato il nostro tallone d’Achille". Il 27enne australiano è rimasto davanti per quasi tutto il tempo nella seconda parte delle qualifiche, prima di venire passato da Martin. "Non possiamo lamentarci, la moto va molto bene ed il team ha fatto un lavoro fantastico per tutto il weekend. Sono molto più felice qui rispetto alle ultime qualifiche in Argentina" conclude Miller.

Insomma, la Ducati pare finalmente essersi messa alle spalle un avvio complicato, ritrova serenità d'animo all'interno dei box e parte favorita in gara, con le principali minacce rappresentate da Fabio Quartararo (6° in griglia di partenza) e Marc Marquez (9°). È della parte anche Francesco Bagnaia, terzo in qualifica: “Sono davvero molto contento, non è stato un periodo facile. Nei time attack ho sempre faticato quest’anno, questa volta è andata bene e ne sono felice. Nelle FP4 abbiamo fatto un grandissimo passo in avanti; stamattina ho fatto un giro impressionante con la soft usata e ho pensato ‘Mio Dio! Cos’è successo?’. Dà soddisfazione un risultato del genere, sono riuscito a seguire la mia strategia girando da solo, lavorare in un clima più tranquillo ci aiuterà”.

Nadia, la moglie di Gresini che porta avanti il sogno di Fausto vincendo

Gran Premio delle Americhe La Ducati domina le libere 2: Zarco primo davanti a Miller IERI A 20:45