Valentino Rossi torna in pista per iniziare ad anni 43 Cinque mesi dopo il suo addio dalla MotoGP,torna in pista per iniziare ad anni 43 la seconda parte della sua carriera da pilota al volante dell’Audi R8 GT3 LMS Evo II del Team belga WRT nel campionato GT World Challenge Europe. Dopo 26 anni da star indiscussa del Motomondiale , la leggenda di Tavullia riparte dal campionato organizzato da SRO e riservato a vetture di categoria GT3.

Un’avventura completamente inedita per il Dottore che non è nuovo alle esperienze sulle quattro ruote ma si ritrova nell’inedita veste di rookie a dover imparare tante cose nuove in un campionato che prevede 10 round con due format di gare distinti (5 gare Sprint e 5 gare Endurance), ben 52 equipaggi in pista oltre 150 piloti a battagliare in pista e 9 marchi storici a sfidarsi (in rigoroso ordine alfabetico, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche).

Ad

Una sfida stimolante ed inedita che scatta da un tempio dell’automobilismo come l’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola, dove Rossi si dividerà alla guida della sua Audi insieme ai due piloti ufficiali della casa tedesca, Nico Muller e Frederic Vervisch. Qui vi racconteremo le emozioni e tutti gli aggiornamenti in DIRETTA SCRITTA! la prima gara in auto di Valentino Rossi.

Motorsports GT World Challenge Imola: Rossi 15° nelle Pre-Qualifiche, Mercedes 1ª 3 ORE FA

Che cos’è il GT World Challenge Europe e cosa devi sapere?

Esistono 4 diversi GT World Challenge, divisi per continenti: America; Asia; Australia; Europa. Le auto al via devono essere GT3 omologate dalla FIA e devono attenersi a rispettare il Regolamento Tecnico (Art. 257A dell'Appendice J del codice). Il sistema di punteggio cambia a seconda della tipologia di gara, in una gara Endurance come questa in programma ad Imola i punteggi sono i seguenti (Primo classificato: 50 punti; 2° 36 punti, 3° 30 punti; 4° 24 punti; 5° 20 punti; 6° 16 punti; 7° 12 punti; 8° 8 punti; 9° 4 punti; 10° 2 punti). Come in F1 o in MotoGP anche in questo campionato vige il Monogomma: con Pirelli a fare da costruttore unico. Le mescole sono soltanto 2: una per l'asciutto ed una per il bagnato. Di gara in gara cambiano anche gli equipaggi, negli appuntamenti Sprint schierano 2 Piloti che corrono una gara a testa essendo appunto 2 le gare per Round. Nelle gare Endurance la gara è unica, ma i piloti diventano 3 con però dei cambi pilota ogni ora.

Grazie Valentino, il campione infinito che ha segnato un'epoca

Motorsports GT World Challenge Imola: Rossi 15° nelle Pre-Qualifiche, Mercedes 1ª 3 ORE FA