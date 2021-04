Non è stata solo la giornata di(che ha conquistato il pass olimpico per la sua quinta Olimpiade in carriera), ma sono arrivati tanti record e grandi prestazioni agli Assoluti di Riccione. Una giornata da ricordare perche ha migliorato il record precedente nei 50 metri rana, che già apparteneva a lui, abbassando di otto centesimi il tempo siglato nelle batterie . Martinenghi piazza un 26''39 da brividi che risulta essere il terzo migliore crono di sempre nella distanza.