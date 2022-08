Benedetta Pilato si conferma la padrona dei 100 rana e firma una straripante doppietta dopo essersi Lisa Angolini (1:06.34) per una splendida doppietta tutta italiana in casa. si conferma la padrona dei 100 rana e firma una straripante doppietta dopo essersi laureata Campionessa del Mondo un mesetto fa a Budapest , la pugliese si è incoronata Campionessa d’Europa mandando in visibilio il pubblico accorso al Foro Italico di Roma. Una delle punte di diamante del nuoto tricolore ha trionfato con il tempo di 1:05.97, appena quattro centesimi sopra al crono con cui aveva giganteggiato in occasione della rassegna iridata. In terra magiara aveva avuto la meglio sulla tedesca Anna Elendt per cinque centesimi, oggi festeggia insieme a(1:06.34) per una splendida doppietta tutta italiana in casa.

Ieri Nicolò Martinenghi aveva vinto da Campione del Mondo proprio su questa distanza (davanti a Federico Poggio) , oggi Benedetta Pilato ha emulato il ribattezzato Tete da autentica fuoriclasse qual è, al termine di una gara interpretata in maniera decisamente brillante. Il palmares della 17enne, che aveva vinto l’oro europeo giovanile sulla mezza distanza lo scorso anno proprio nella nostra capitale, si rimpingua ulteriormente: il titolo odierno si affianca a quello europeo del 2012 su 50 rana e a all’argento iridato del 2019 sulla vasca secca.

Benedetta Pilato ha interpretato brillantemente la gara: dopo un’uscita non dirompente dal blocchetto di partenza, è andata a riprendere la lituana Ruta Meilutyte (bronzo iridato in carica e campionessa dei 50) e l’ha superata di gran carriera prima di metà gara. L’azzurra si è scatenata nella vasca di ritorno, nel finale ha saputo gestire brillantemente lo sforzo e ha trionfato con pieno merito. L’Italia non aveva mai vinto in questa specialità a livello europeo.

Il secondo posto di Lisa Angelini è stato strepitoso: la 27enne non era tra le più attese della vigilia, si è presentata galvanizzata a questo appuntamento dopo aver vinto i Giochi del Mediterraneo e oggi ha dimostrato la propria caratura tecnica con una splendida gara in corsia 7, riuscendo a rimontare nella vasca di ritorno ai danni delle lituane Ruta Meilutyte (1:06.50) e Kotryna Teterevkova (1:06.61).

