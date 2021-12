Simona Quadarella ha conquistato la medaglia di bronzo sugli 800 metri stile libero ai Mondiali 2021 di nuoto in vasca corta. La romana riesce a salire sul podio iridato in quel di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), al termine di una gara incominciata in sordina nelle prime vasche e poi caratterizzata da un bel cambio di ritmo che le ha permesso di superare la tedesca Isabel Gose e di salire sul terzo gradino del podio.

Nel giorno del suo 23mo compleanno, l’azzurra si conferma tra le grandi nella rassegna iridata, dopo l’argento che si era messa al collo tre anni fa in quel di Hangzhou. Simona Quadarella, bronzo in questa specialità alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (chiaramente si gareggiava in vasca lunga), ha ribadito la sua caratura internazionale sulle lunge distanze (un mese fa fu seconda agli Europei di Kazan). Nella rassegna continentale si impose la russa Anastasiia Kirpichnikova, oggi seconda in 8:06.44.

SIMONA QUADARELLA BRONZO DI CUORE NEGLI 800! RIVIVI LA SUA GARA

Simona Quadarella ha toccato la piastra col crono di 8:07.99 nella gara dominata in lungo e in largo dalla cinese Bingjie Li, capace di imporsi col crono di 8:02.90 (record dei campionati). Il riscontro cronometrico è rilevante, perché la nostra portacolori ha migliorato il suo personale di quattro centesimi, nuotando su tempi che mancavano da tre anni. Da annotare anche il sesto posto di Martina Rita Caramignoli (8:17.60).

Quadarella: "Il miglior regalo di compleanno"

"Una gara molto veloce, sono davvero contenta - ha ammesso l'azzurra alla Rai - sono riuscita ad abbassare il mio personale e non facevo questo tempo dal 2018, sono davvero contenta di questa medaglia. L’obiettivo era proprio la medaglia. Sapevamo che non sarebbe stato facile, perché la vasca corta per me è sempre più complicata rispetto alla lunga. È arrivato questo bronzo e sono molto contenta. È arrivato anche un tempo buono, il mio personale dopo tre anni che lo avevo fatto proprio ai Mondiali in corta. Oggi è il mio compleanno, l’obiettivo era proprio quello di concluderlo in modo bello e farmi un bel regalo e questo è assolutamente un grande regalo“.

