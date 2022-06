23 anni tra poco più di un mese ed ungià invidiabile,che, ai Campionati del Mondo, è riuscito a vincere la medaglia d'oro nei 100m rana. La vittoria gli ha dato una grande visibilità a livello nazionale ma scopriamo meglio chi è il giovane nuotatore italiano. Martinenghi nasce ad Azzate, un comune a pochi chilometri da Varese, il 1º agosto 1999 e mostra subito un grande interesse per lo sport, in particolare per il basket anche se poi virerà tutta la sua passione per la piscina e il nuoto.quando, il 12 dicembre 2019, nel corso dei Campionati Italiani Assoluti invernali disputati a Riccione, vince la finale dei 100 m rana facendo registrare il tempo di 58"75, nuovo record italiano.