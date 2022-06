Gregorio Paltrinieri! Un'intera prestazione sempre in lizza per l'ottava medaglia italiana ai Bobby Finke a sorprendere tutti: al gancio nelle quattordici vasche precedenti, il 22enne statunitense si lancia in una progressione magnifica stracciando la concorrenza europea, da quarto a due virate dalla fine al tetto del mondo (7:39.36), toccando la piastra 27 centesimi prima del tedesco Florian Wellbrock, argento, e con 69 centesimi di vantaggio su Romanchuk, bronzo. Greg sembrava in pieno controllo come minimo del piazzamento d'onore, dopo il tentativo di fuga del rivale ucraino, addirittura si sperava in una rimonta. Invece erano gli altri ad averne troppo rispetto all'azzurro, quarto (7:41.19 il suo tempo) e giù dal podio ai Mondiali per la prima volta dopo tre edizioni. Sesto posto per l'altro azzurro in gara, Gabriele Detti (7:47.75), sceso in vasca col Che amarezza per! Un'intera prestazione sempre in lizza per l'ottava medaglia italiana ai Mondiali di nuoto di Budapest , poi il crollo nella vasca finale che lo costringe ad abdicare dal difendere titolo iridato negli 800 stile libero maschili. Una gara spettacolare, con ogni probabilità gli 800 più incerti nella storia del nuoto, decisi e sovvertiti solamente agli ultimi 50 metri, con quattro atleti fianco a fianco sulla stessa linea. Mykhailo Romanchuk sembra dominare, invece viene risucchiato dagli inseguitori. E così ci pensa il solito: al gancio nelle quattordici vasche precedenti, il 22enne statunitense si lancia in una progressione magnifica stracciando la concorrenza europea, da quarto a due virate dalla fine al tetto del mondo (7:39.36), toccando la piastra 27 centesimi prima del tedesco Florian Wellbrock, argento, e con 69 centesimi di vantaggio su Romanchuk, bronzo.sembrava in pieno controllo come minimo del piazzamento d'onore, dopo il tentativo di fuga del rivale ucraino, addirittura si sperava in una rimonta. Invece erano gli altri ad averne troppo rispetto all'azzurro, quarto (7:41.19 il suo tempo) e giù dal podio ai Mondiali per la prima volta dopo tre edizioni.(7:47.75), sceso in vasca col terzo miglior crono delle batterie

Paltrinieri post finale: "Gli altri sono degli animali"

Paltrinieri non nasconde l'amarezza per la mancata medaglia nella specialità in cui era campione del mondo in carica. Così ai microfoni Rai: "È stata una bella gara da vedere sicuramente, fortissima. Mi dispiace, ma è tutto quello che avevo, non potevo fare di più. Sono degli animali (si riferisce ai tre atleti andati a medaglia, ndr), io ho provato a stare lì, a fare anche un po' il ritmo, però soprattutto nell'ultimo 100 hanno qualcosa in più rispetto a me e mi sono scappati via tutti. Se valuto la mia prestazione ritengo di aver fatto una buona gara. 7:41 ci può stare, l'ho fatto anche alle Olimpiadi in condizioni diverse, però è comunque un buon tempo. Le altre volte avresti vinto o saresti andato sicuramente sul podio. In questo momento loro si possono permettere di fare una gara dove fino ai 700 stanno lì e hanno l'ultimo 100 più forte. Mi prendo due giorni di pausa e cerco di mettere la testa a posto per i 1500. So già che sarà dura, ma io rilancio sicuramente, sono qua e gareggerò per vincere".

