È andata in archivio la terza mattinata di batterie alla Duna Arena di Budapest, valida per i Mondiali 2022 di nuoto. Nelle acque magiare il programma ha visto entrare in azione atleti di un certo livello e tra questi anche tanti azzurri. Nei 50 rana maschili Nicolò Martinenghi , reduce dall’oro fantastico di ieri nei 100 metri, è tornato sul blocchetto di partenza e senza eccedere ha ottenuto il miglior riscontro di 26.68 a precedere l’americano Michael Andrew (26.71) e il brasiliano Joao Gomes Junior (26.75). Un segnale che il lombardo di voglia di concedere il bis ne ha molta. Bene anche Simone Cerasuolo, ottavo nell’overall in 27.17 e dunque in semifinale nel pomeriggio. Nei 200 stile libero donne che tre anni fa a Gwangju (Corea del Sud) furono di Federica Pellegrini, è stata la cinese Yang Junxuan a siglare il miglior riscontro di 1:56.58 a precedere l’australiana Madison Wilson (1:56.85) e l’american Leah Smith (1:57.22). Pesano le assenze in questa gara dell’aussie Ariarne Titmus, di Katie Ledecky, che quest’oggi sarà in Finale nei 1500 sl, e della rappresentante di Hong Kong Siobhán Haughey.

Razzetti e Carini in semifinale nei 200 farfalla

In mancanza del primatista italiano e bronzo olimpico in carica Federico Burdisso, non in grado di ottenere il pass iridato nei 200 farfalla, sono scesi in vasca Alberto Razzetti e Giacomo Carini. Il ligure, reduce dalla deludente prestazione dei 400 misti, ha messo tanta rabbia in acqua e il tempo gli ha dato ragione: 1:55.71 e otto centesimi limati al suo personale. Un risultato che gli è valso il quinto posto nella graduatoria complessiva in vista delle semifinali. Obiettivo centrato anche da Carini che in 1:56.53 si è classificato undicesimo nell’overall. Spettacolo alla Duna Arena vista la presenza dell’idolo di casa Kristof Milak, che in 1:54.10, ha ottenuto comodamente il best time della mattinata.

Detti e Paltrinieri in finale col 3° e 4° crono

A completare il quadro odierno ci sono stati gli 800 stile libero maschili con Gabriele Detti (terzo nel computo totale in 7:46.08) e Gregorio Paltrinieri (quarto nel computo totale in 7:46.24) qualificati in Finale (domani), gestendo abbastanza bene le forze e comprendendo come i rivali saranno complicati. Il riferimento è all’ucraino Mykhailo Romanchuk (7:44.75), al tedesco Florian Wellbrock (7:44.80) e al campione olimpico Bobby Finke (7:46.36). Ci sarà da lottare, ma senza il detentore del miglior tempo della stagione, ovvero il tedesco Lukas Märtens, che ha risentito delle fatiche delle altre gare, ottenendo un crono molto alto di 7:55.21 (15° delle batterie).

