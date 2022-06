Settimo posto per l'Italia nell'ultima gara della penultima giornata dedicata al nuoto dei campionati del mondo a Budapest. Nella staffetta 4x100 metri stile libero mista (due uomini e due donne), gli azzurri reggono il passo nelle prime due frazioni (Zazzeri malino, Miressi in crescita) e poi crollano definitivamente con l'ingresso di Tarantino e Di Pietro. Oro e record del mondo per l'Australia (Cartwright, Chalmers, Wilson, O'Callaghan), argento per il Canada (Edwards, Acevedo, Sanchez, Oleksiak) e bronzo per gli Stati Uniti (Held, Curry, Huske, Curzan).

PILATO, ESORDIO BEFFA: SQUALIFICATA NELLA BATTERIA DEI 100 RANA

